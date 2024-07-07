كوبا أمريكا 2024 - الولايات المتحدة لا تحب البرازيل.. أوروجواي إلى نصف النهائي

بركلات الترجيح، عبرت أوروجواي عقبة البرازيل بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، وذلك في ختام منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا.

المباراة هي الثالثة من أصل 4 في ربع نهائي كوبا أمريكا التي تنتهي بركلات الترجيح، بعد فوز الأرجنتين على الإكوادور، وفوز كندا على فنزويلا.

فقط كولومبيا سحقت بنما بخمسة أهداف دون رد وحسمت أمورها في الدقائق الـ 90.

كوبا أمريكا أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، في 2016 خرجت البرازيل من دور المجموعات، والآن من ربع النهائي.

أما أوروجواي فقد بلغت نصف النهائي لأول مرة منذ 2011، حين توجت باللقب الأخير لها حتى الآن.

إصابة في الأول..

البداية أتت بتسديدة رافينيا من ركلة حرة في الدقيقة 14، ولكنها اصطدمت بالحائط وتحولت إلى ركنية للبرازيل.

وفي الدقيقة 19 ردت أوروجواي برأسية من ماتياس أوليفيرا جاورت القائم.

وتعرضت أوروجواي لموقف صعب في الدقيقة 30 بإصابة رونالد أراوخو مدافع برشلونة، ليأتي خوسيه ماريا خيمينيز بدلا منه.

أراوخو هو ثاني لاعبي برشلونة تعرضا للإصابة خلال أيام قليلة، بعد بيدري الذي سقط مع إسبانيا أمام ألمانيا في ربع نهائي اليورو.

وفي الدقيقة 34 أهدر داروين نونيز مهاجم أوروجواي وليفربول رأسية فوق العارضة.

وكاد رافينيا أن يعاقب نونيز مباشرة، ولكن الحارس روشيت تألق في التصدي لكرته في الدقيقت التالية.

وفي الدقيقة 45+2 حاول رافينيا مجددا، ولكن لاقت تسديدته نفس المصير على يد القفاز ذاته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

𝐁𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚🇺🇾🇧🇷 Termina 0-0 il primo tempo tra #Uruguay e #Brasile ‼️ Una grandissima occasione per parte: Darwin Núñez e Raphinha sprecano così la possibilità di portare avanti le rispettive nazionali❌ 🎙️ @fraletizia #CopaAmerica #Sportitalia pic.twitter.com/utOiXdymNT — Sportitalia (@tvdellosport) July 7, 2024

.. وطرد في الثاني

أجرى الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب أوروجواي أول تبديلاته بين الشوطين، بنزول سيباستيان كاسيريس بدلا من ماتياس فينا.

وفي الدقيقة 53 حاول داروين مجددا ولكن اصطدمت الكرة بالدفاع.

محاولات أوروجواي استمرت بتسديدة من ماكسيميليانو أراوخو مرت فوق العارضة في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 63 حاول فيديريكو فالفيردي نجم وسط أوروجواي وريال مدريد من خارج المنطقة، ولكن فوق العارضة أيضا.

ثاني تبديلات أوروجواي شهد نزول رودريجو بينتانكور بدلا من نيكولاس دي لا كروز في خط الوسط، وذلك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 68 حاول لوكاس باكيتا للبرازيل، ولكن اصطدمت الكرة بدفاع أوروجواي.

وارتكب ناهيتان نانديز ظهير أوروجواي مخالفة خطيرة ضد رودريجو نجم ريال مدريد في الدقيقة 71، تلقى بسببها البطاقة الصفراء.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تبين أن القرار كان متهاونا، لتخرج البطاقة الحمراء في وجه نانديز ويترك أوروجواي بـ 10 لاعبين لما تبقى من المباراة.

تحرك بييلسا مرة أخرى بثالث ورابع التغييرات في الدقيقة 78، فأتى الثنائي جيورجيان دي أراسكايتا وجييرمو فاريلا بدلا من داروين نونيز وفاكوندو بيليستري.

وأخيرا أجرى دوريفال جونيور مدرب البرازيل تبديلاته في الدقيقة 82، بنزول دوجلاس لويز وسافيو وأندرياس بيريرا، بدلا من لوكاس باكيتا ورافينيا وجواو جوميز.

وفي الدقيقة 87 استمرت التبديلات البرازيلية بنزول جابرييل مارتينيلي وإيفانيلسون بدلا من رودريجو وبرونو جيماريش، مما أوحى أن مدرب البرازيل لا يود تحميل رودريجو أعباء ركلات الترجيح، بعد إهداره الشهير أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسدد فيديريكو فالفيردي ركلة حرة اصطدمت بالحائط البشري بعد تبديلات البرازيل مباشرة، ليتجه الفريقان في النهاية إلى ركلات الترجيح.

سجل فيديريكو فالفيردي الركلة الأولى لأوروجواي، وتصدى روشيت لركلة البرازيل الأولى من إيدير ميليتاو.

الركلة الثانية سجلها رودريجو بينتانكور، ورد عليها أندرياس بيريرا للسيليساو.

الثالثة الأوروجوايانية أنهاها دي أراسكايتا ببراعة، فيما ارتطمت ثالثة البرازيل من دوجلاس لويز بالقائم.

أليسون حاول تخفيف الأضرار بالتصدي للرابعة من خوسيه ماريا خيمينيز، وسجل جابريل مارتينيلي الرابعة، ولكن خامسة مانويل أوجارتي حسمت تأهل السيلستي.

URUGUAY KNOCK BRAZIL OUT OF COPA AMERICA ON PENALTIES 😱 What happens in Vegas stays in Vegas for Brazil 💔#CA2024 #CopaAmerica pic.twitter.com/lGsMtr3HSr — Optus Sport (@OptusSport) July 7, 2024

وبذلك تتأهل أوروجواي لملاقاة كولومبيا في نصف النهائي.

الفائز منهما سيلاقي الفائز من الأرجنتين حامل اللقب وكندا مفاجأة البطولة من أمريكا الشمالية.