لم يفُز أي منهما مع صافرته هذا الموسم.. أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 04:06

كتب : FilGoal

مصطفى الزناري - الزمالك ضد الإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم إدارة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي على استاد القاهرة يوم الأحد 7 يوليو في الساعة السابعة مساء.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة أمين عمر كحكم للساحة.

ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وأحمد بكر.

الحكم الرابع سيكون جلال أحمد، بينما يقود محمود بسيوني تقنية الفيديو، ويعاونه سمير جمال.

وأدار أمين عمر مباراتين للزمالك هذا الموسم في الدوري، الأولى أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية، والثانية أمام مودرن سبورت (مودرن فيوتشر آنذاك) في الجولة 24.

وفي المباراتين تعادل الزمالك مع منافسه بنفس النتيجة 1-1.

أما الإسماعيلي فقد أدار له أمين عمر مباراتين أيضا هذا الموسم، أمام الاتحاد في الجولة الـ 19 وأمام البنك الأهلي في الجولة 25.

للمفارقة، تعادل الإسماعيلي في المباراتين، الأولى أمام الاتحاد 1-1، والثانية أمام البنك 2-2.

وفي مفارقة أخرى، أدار أمين عمر 10 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، 4 منهم فقط شهدوا النهاية بالتعادل، وهم نفس المباريات الأربع التي أدارها للزمالك والإسماعيلي.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط الثلاث من رصيده.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري أمين عمر
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