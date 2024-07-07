انتهت في كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) أوروجواي.. السيليستي إلى نصف النهائي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 03:32

كتب : FilGoal

رافينيا - البرازيل - كولومبيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل ضد أوروجواي في ختام ربع نهائي كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

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خط الدفاع: دانيلو - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - جييرمو أرانا

خط الوسط: برونو جيماريش - جواو جوميز - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - إندريك - رودريجو

ويغيب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لتراكم البطاقات.

فيما جاء تشكيل أوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: ناهيتان نانديز - رونالد أراوخو - ماتياس أوليفيرا - ماتياس فينا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - نيكولاس دي لا كروز

خط الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - ماكسيميليانو أراوخو

وتأهلت أوروجواي بصدارة المجموعة الثالثة، فيما حلت البرازيل ثاني المجموعة الرابعة وراء كولومبيا.

الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع كولومبيا التي سحقت بنما بخمسة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر يلتقي منتخب الأرجنتين مع كندا في نصف النهائي، في إعادة لمباراة الافتتاح.

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أوجارتي يسجل الخامسة.. أوروجواي إلى نصف النهائي

مارتينيلي يسجل للبرازيل

أليسون يتصدى لأول مرة من خيمينيز

دوجلاس لويز يسدد في القائم!

الثالثة لأوروجواي من دي أراسكايتا

بيريرا يسجل للبرازيل

الثانية لأوروجواي من بينتانكور

روشيت يتصدى لركلة ميليتاو

فيديريكو فالفيردي يسجل الأولى لأوروجواي

إلى ركلات الترجيح

ق 87 فيديريكو فالفيردي يسدد ركلة حرة ولكن اصطدمت بالحائط البشري

ق 87 جابرييل مارتينيلي وإيفانيلسون بدلا من رودريجو وبرونو جيماريش

ق 82 دوجلاس لويز وسافيو وأندرياس بيريرا، بدلا من لوكاس باكيتا ورافينيا وجواو جوميز في البرازيل

ق 78 مارسيلو بييلسا يتحرك مجددًا.. جيورجيان دي أراسكايتا وجييرمو فاريلا بدلا من داروين نونيز وفاكوندو بيليستري

ق 74 طرد ناهيتان نانديز ظهير أوروجواي عقب تدخل عنيف للغاية

ق 73 تقنية الفيديو تراجع إنذار ناهيتان نانديز عقب تدخله القوي ضد رودريجو

ق 68 لوكاس باكيتا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 66 رودريجو بينتانكور بدلا من نيكولاس دي لا كروز

ق 63 فيديريكو فالفيردي يسدد ولكن فوق العارضة

ق 58 ماكسيميليانو أراوخو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 53 داروين يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 46 سيباستيان كاسيريس بدلا من ماتياس فينا

استراحة

ق 45+2 رافينيا يسدد مرة أخرى وروشيت يتألق في التصدي

ق 35 اووووه رافينيا يسدد كرة خطيرة والحارس يتصدى

ق 34 داروين نونيز يهدر رأسية غريبة فوق العارضة

ق 30 إصابة رونالد أراوخو ونزول خوسيه ماريا خيمينيز بدلا منه

ق 19 رأسية من ماتياس أوليفيرا تمر بجوار القائم

ق 14 رافينيا يسدد من ركلة حرة ولكن تصطدم بالحائط وتتحول لركنية

بداية المباراة

البرازيل أوروجواي كوبا أمريكا
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