تشكيل كوبا أمريكا - البرازيل بدون فينيسيوس.. وداروين يقود هجوم أوروجواي

الأحد، 07 يوليه 2024 - 03:14

كتب : FilGoal

احتفال إندريك بهدف البرازيل ضد المكسيك

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تشكيل فريقه لمواجهة أوروجواي في ختام ربع نهائي كوبا أمريكا.

وتشهد قمة منافسات ربع النهائي ظهور إندريك نجم ريال مدريد الجديد في الخط الأمامي للسيليساو.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - جييرمو أرانا

خط الوسط: برونو جيماريش - جواو جوميز - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: رافينيا - إندريك - رودريجو

ويغيب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لتراكم البطاقات.

فيما جاء تشكيل أوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: ناهيتان نانديز - رونالد أراوخو - ماتياس أوليفيرا - ماتياس فينا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - نيكولاس دي لا كروز

خط الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - ماكسيميليانو أراوخو

وتأهلت أوروجواي بصدارة المجموعة الثالثة، فيما حلت البرازيل ثاني المجموعة الرابعة وراء كولومبيا.

الفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع كولومبيا التي سحقت بنما بخمسة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر يلتقي منتخب الأرجنتين مع كندا في نصف النهائي، في إعادة لمباراة الافتتاح.

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