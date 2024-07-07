يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا

الأحد، 07 يوليه 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

يورو 2024 - هولندا - تركيا - فوت فيجورست

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن سبب إشراكه فوت فيجورست في مباراة تركيا كبديل.

وفاز منتخب هولندا على منافسه تركيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "لقد رأيت أن فريق تركيا سيعود للدفاع أكثر، ولذلك مع فوت فيجورست فلديك لاعب للعب العرضيات له، وقد أدى ذلك إلى لحظات خطيرة لنا".

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وأضاف "إشراك فيجورست في نصف النهائي؟ من الممكن أن يحدث ذلك، حققنا الفوز الآن ونقوم بذلك بهذه الطريقة".

وأكمل "إذا سدد ممفيس ديباي تلك الكرة في بداية المباراة بشكل جيد فلن يتم مناقشة هذا الأمر الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "يمكننا العثور على ستيفين بيرجوين وتشافي سيمونز كثيرا في منطقة الجزاء، لكن تركيا أغلقت المساحات ولم نكن في أفضل حال، حتى سجلوا هدفهم".

وسجل فيجورست هدفا لفريق ضد بولندا في الوقت القاتل في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة ذاتها بعد دخولة كبديل.

ولذلك صنف بأنه البديل السوبر أو Super Sub بسبب كلما دخل قلب المباراة لصالح فريقه.

وضد تركيا دخل وأنقذ فريقه من هدف كاد أن يسجل لا محالة بعد ارتداد الكرة عقب من بارت فيربروخين حارس مرمى الطواحين وأخرجها فيجورست قبل أن يسدد مهاجم تركيا الكرة في المرمى.

وبعد هدف فيجورست في بولندا كان للمباراة الثالثة على التوالي يتمكن من التسجيل لهولندا.

وفي المباراتين الوديتين قبل بطولة يورو سجل أيضا بعد دخل بديلا من مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب هولندا منافسه إنجلترا يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي البطولة.

تركيا هولندا ألمانيا يورو 2024 رونالد كومان فوت فيجورست
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