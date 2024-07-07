يورو 2024 - مورات ياكين: ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي

أبدى مورات ياكين المدير الفني لـ منتخب سويسرا فخره بما قدمه لاعبوه في يورو 2024 بعد التوديع ضد إنجلترا.

وخرج منتخب سويسرا من ربع نهائي البطولة بالخسارة من إنجلترا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال ياكين لموقع يويفا 2024: "كانت مباراة مفتوحة ولعبنا بشكل جيد، مثلما فعلنا في المباريات القليلة الأخيرة".

وأضاف "ركلات الترجيح تحتوي على جزء من الحظ، وحزين لأننا لم نفز، لكننا فخورين للغاية بالأداء".

وأكمل "قدمنا كل ما لدينا في المباراة وفي النهاية يمكننا أن نشعر بالسعادة حول كيف لعبنا".

وأتم "ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي، ويمكننا أن نكون فخورين بذلك".

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ووصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأوروبية، منتظرا الفائز من تركيا وهولندا.

وللمباراة الثانية على التوالي يتأخر منتخب إنجلترا في النتيجة ويستطيع التعادل في الوقت الأصلي ويذهب للوقت الإضافي مثلما حدث في المباراة السابقة ضد سلوفاكيا وفاز عليه في الأشواط الإضافية.

سجل هدف سويسرا في المباراة إمبولو، وسجل لإنجلترا بوكايو ساكا.

وتأهلت إنجلترا لملاقاة هولندا في نصف نهائي يورو 2024، وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا.