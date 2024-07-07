محمد مكي يعلن عبر في الجول نهاية ولايته مع حرس الحدود

الأحد، 07 يوليه 2024 - 00:58

كتب : رضا السنباطي

محمد مكي - حرس الحدود ضد سبورتنج

كشف محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن نهاية رحلته مع الفريق.

وقال مكي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اليوم كان أخر يوم في ارتباطي بالتعاقد مع فريق حرس الحدود بعد تحقيق الصعود للدوري الممتاز".

وأضاف "أتمنى لهم التوفيق بعد فترة مميزة استطعت خلالها قيادة الفريق للصعود مرتين للدوري الممتاز".

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وأوضح "أسعى لخطوة جديدة وطموح جديد خلال الفترة المقبلة".

وعاد حرس الحدود رسميا إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد فقط عن المسابقة، إذ هبط بنهاية موسم 2022-2023.

وفاز حرس الحدود على سبورتنج بهدفين مقابل هدف في مباراة الحسم التي أقيمت ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

حرس الحدود أنهى أحلام سبورتنج الذي كان على بعد خطوة من كتابة التاريخ والتأهل إلى الدوري الممتاز بعدما لعب الموسم الماضي في القسم الثاني "ب"وليس دوري المحترفين الدرجة الأدنى من الدوري الممتاز.

وسيخوض الحرس الموسم الثامن عشر له بدوري سواء بالمسمى القديم (السواحل) في موسمي 1963-64 و1964-65.

وبمسمى حرس الحدود الجديد منذ موسم 2002-2003 لمدة 14 موسما سابقا تخللها الهبوط 3 مرات.

وكان أفضل مركز للفريق السكندري في موسم 2004-2005 باحتلال المركز الثالث.

محمد مكي المدير الفني الحالي لنادي حرس الحدود كان احد اهم نجوم الجيل الذهبي لحرس الحدود رفقة أحمد عيد عبد الملك وأحمد عبد الغني وغيرهم.

حرس الحدود نجح في تحقيق لقب كأس مرتين كما حصل على لقب السوبر المصري على حساب الأهلي.

وسبق أن شارك الفريق في الكونفدرالية الإفريقية في 5 مواسم سابقة وكان أفضل إنجاز الوصول لربع النهائي.

ويتصدر أحمد عبد الغني ترتيب هدافي الحرس في الدوري الممتاز برصيد 51 هدفا.

وأصبح حرس الحدود ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز رفقة بتروجت وغزل المحلة.

محمد مكي حرس الحدود الدوري المصري
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