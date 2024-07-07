يورو 2024 – موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة

الأحد، 07 يوليه 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

يورو 2024 - هولندا - تركيا - ستيفن دي فراي

يواجه منتخب هولندا منافسه إنجلترا في المباراة التي تسجمعهما في دور نصف نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو.

ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند المباراة.

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تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وتأهل منتخب هولندا لهذا الدور بعد الفوز على منافسه تركيا بهدفين مقابل هدف بعد التأخر.

وعلى الجانب الآخر تمكن منتخب إنجلترا من الفوز على سويسرا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدف لكل فريق.

ولعب المنتخبان ضد بعضهما في 31 مباراة تاريخيا ما بين الودي والرسمي.

وفاز منتخب إنجلترا على هولندا في 13 مباراة، بينما انتصر الطواحين على الأسود الثلاثة 9 مباريات.

وانتهت 9 مباريات بينهما بالتعادل.

ويعتبر فيفيان وودورد لاعب إنجلترا هو الهداف التاريخي في هذه المواجهات برصيد 13 هدفا.

بينما يأتي ماركو فان باستن كهداف لهولندا برصيد 3 أهداف.

إنجلترا هولندا يورو 2024 ألمانيا
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