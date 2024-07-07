دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد

الأحد، 07 يوليه 2024 - 00:45

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

أوضح أحمد دياب رئيس شركة الكرة السابق لـ فيوتشر ما دار مع الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق خلال الفترة الماضية منذ إعارته لصفوف الوحدة الإماراتي.

أحمد رفعت

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وسبق أن صرّح محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل قائلا: "اسألوا أحمد دياب ماذا حدث لـ أحمد رفعت وتسبب في وفاته".

وقال دياب رئيس شركة الكرة السابق لـ فيوتشر عبر أم بي سي مصر 2: "أي فريق أو لاعب يسافر خارج مصر لابد من الحصول على قرار وزاري من وزارة الشباب والرياضة، وأحمد رفعت سافر بقرار وزاري أولا إلى ليبيريا مع الفريق ثم بقرار وزاري آخر إلى الإمارات للانتقال إلى الوحدة".

أخبار متعلقة:
نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ رفعت.. وحقيقة صرف راتبه مودرن سبورت يصدر بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته متحدث الشباب والرياضة يوضح قانونية موقف سفر أحمد رفعت.. وسبب الأزمة

وأضاف "قلت لأحمد رفعت لن أقول لك اركب الطائرة إلا عندما تحصل على القرار الوزاري في يدك وبالفعل صدر القرار وسافر إلى الإمارات بمفرده بعد ترك بعثة الفريق".

وأكمل "رفعت سافر بناءً على قرار وزاري وليس وعد مني، أي شيء يحدث بعد ذلك ليس مسؤولية إدارة النادي".

وواصل "أحمد خرج من مصر بشكل قانوني والخطوة التالية ليست مسؤولية أي نادي أو مؤسسة رياضية".

وتابع "اجتمعت مع وليد دعبس ثم رئيس جهاز الرياضة لتسوية وضع اللاعب عقب عودته لاحقا".

وأردف "لم يتم تنفيذ القانون على أحمد بعد عودته لمصر والدليل أنه شارك مع فيوتشر محليا وقاريا في النصف الثاني من الموسم الماضي، وبدأ الموسم الجاري مع فريقه محليا وقاريا أيضا".

وتابع "أحمد سافر بناء على قرار وزاري، والتصديقات التالية ليست في يد النادي أو الهيئات الرياضية، بل من وزارة الشباب والرياضة والوزرات المعنية".

ورد على سؤال على من تقع مسؤولية ما حدث لرفعت؟ لا أستطيع اتهام أي شخص جزافا، ولا أستطيع إلقاء التهم على أي شخص آخر".

وأكمل "النادي أدى إجراءاته القانونية بموجب تصريحين من وزارة الشباب والرياضة، وأنا أوضح موقف النادي".

وأتم "هناك شهود على ذلك وهم رئيس جهاز الرياضة ووليد دعبس رئيس النادي وهم يعلمون كيف حاولنا مساعدته".

وعقب توضيح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أوضح دياب قائلا: "أزمة أحمد رفعت القانونية كانت في موقفه من التجنيد وليس في استخراج إذن تصريح السفر".

وأتم "القرار الوزاري الصادر لرفعت من أجل سفره للإمارات لا أعلم مدته، وهو موجود في النادي".

أجرى دياب مداخلة إضافية للإيضاح قائلا: "القرار الوزاري لرفعت كان ينتهي في يوم 10 أكتوبر، وإداري الفريق استخرج تصريح السفر من إدارة التجنيد واللاعب سافر بتصريح إلى ليبيريا".

وأضاف "وتقدمت إدارة النادي بطلب للوزارة بطلب سفر اللاعب إلى الإمارات للعب لنادي الوحدة وحصلنا على تصريح سفر يمتد لـ 3 أشهر حتى يناير 2023".

وأتم "وعاد اللاعب في يناير لفيوتشر وتم قيده ولعب مع الفريق".

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

أحمد دياب أحمد رفعت فيوتشر مودرن سبورت
نرشح لكم
محمد مكي يعلن عبر في الجول نهاية ولايته مع حرس الحدود المنتخب الأولمبي وإصابات متفرقة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ رفعت.. وحقيقة صرف راتبه كرة يد - استعدادا لأولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر يخسر من كرواتيا وديا قائمة الزمالك - الشناوي في حراسة المرمى وغياب زيزو أمام الإسماعيلي أحمد سليمان يتعرض لوعكة صحية مودرن سبورت يصدر بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته العقدة مستمرة منذ 2014.. هدف خرافي يقود سموحة للفوز على إنبي
أخر الأخبار
يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - مورات ياكين: ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي ساعة | ألمانيا 2024
محمد مكي يعلن عبر في الجول نهاية ولايته مع حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة ساعة | ألمانيا 2024
دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد ساعة | الدوري المصري
متحدث الشباب والرياضة يوضح قانونية موقف سفر أحمد رفعت.. وسبب الأزمة ساعة | الكرة المصرية
يورو 2024 - ساوثجيت يكشف سر رقصته الغريبة ويفتح النار على المنتقدين ساعة | ألمانيا 2024
طحنوهم في 6 دقائق 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي 4 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز