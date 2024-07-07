متحدث الشباب والرياضة يوضح قانونية موقف سفر أحمد رفعت.. وسبب الأزمة

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن قانونية موقف الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت مودرن سبورت

وقال الشاذلي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "القرار الوزاري الذي تصدره الشباب والرياضة لأي لاعب هو وسيلة للحصول به على إذن سفر من منطقة التجنيد حتى يسافر بشكل قانوني خارج مصر".

وأضاف "وإذا لم يتم الموافقة على استخراج تصريح السفر من التجنيد فلا يحق له السفر من الأساس ولن يتم الموافقة على دخوله المطار".

وأكمل "المسؤولية في استخراج تصاريح السفر تقع على اللاعب وعلى ناديه أيضا".

وأردف "سفر أحمد رفعت إلى الإمارات كان بشكل قانوني تماما، ولكن تصريح السفر الخاص به كان يجب أن يكون بمدة أطول".

وأتم تصريحاته "الطاقم الإداري للنادي هو المسؤول عن تصريح سفر اللاعب ونوعيته ويجب أن يتابع الوضع القانوني للاعب، وإذا كان لديه مشكلة يجب أن يتم تنبيه أنه لا يحق له السفر في الوقت الحالي".