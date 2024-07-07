يورو 2024 - ساوثجيت يكشف سر رقصته الغريبة ويفتح النار على المنتقدين

فسر جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا لقطة رقصه أمام الجماهير عقب الفوز على سويسرا في ربع نهائي يورو 2024.

وقال ساوثجيت عقب المباراة: "من حين للآخر يجب أن يكون هناك بعض الاستمتاع في هذا العمل. إذا لم أتمكن من الاستمتاع بهذه اللحظة يصبح الأمر كله مضيعة للوقت".

وأضاف "قبلت بهذا العمل لمحاولة تحسين الكرة الإنجليزية، وأردت أن نستعيد المصداقية على المستوى العالمي، ولذلك لا يمكنني إنكار أن الأمور تصبح صعبة على المستوى الإنساني حين يكون النقد شخصيا كما كان في آخر أسابيع".

وأوضح "لن نتوقف عن القتال، فنحن في نصف النهائي مجددا وسنرى إلى أين يمكننا الوصول".

ولم تفُز إنجلترا سوى بمباراة واحدة من 5 خلال الدقائق الـ 90، في دور المجموعات أمام صربيا، حيث تعادلت بعد ذلك مع الدنمارك وسلوفينيا، ثم اجتازت سلوفاكيا في دور الـ 16 خلال الوقت الإضافي، والآن سويسرا بركلات الترجيح.

وواصل "يجب أن نظهر قدرات مختلفة للفوز في البطولات المجمعة، وهؤلاء اللاعبين يظهرون جودة مذهلة على مستوى الشخصية، فالأمر لا يتمحور فقط حول اللعب الجيد".

وأكمل "إنها ليست كرة قدم خالصة دائمًا، بل هناك عوامل أخرى، ونحن نظهر المزيد منها".

واختتم "لم نتأهل أبدا إلى أي نهائي خارج إنجلترا، ولم نفُز باليورو أبدا، والآن يمكننا تسجيل علامتين جدد في التاريخ".

وتأهلت إنجلترا لملاقاة هولندا في نصف نهائي يورو 2024، وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا.