طحنوهم في 6 دقائق

تأخر في النتيجة دام لمدة 69 دقيقة لـ هولندا، لكن كرة القدم لا يتم احتسابها هكذا أبدا، ليست بالأداء أو باحتساب نقاط كلما صنعت وأهدرت فرص، لكن بالنتيجة والفاعلية وبالتالي تسجيل الأهداف.

ولا يهم تقدمك في لمدة كم دقيقة، ولذلك اكتفى منتخب الطواحين فقط بـ 6 دقائق لصناعة عودة والتقدم في النتيجة ثم طحن الأتراك لخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا بالفوز بهدفين مقابل هدف على الأتراك.

وسجل هدف تركيا ساميت أكايدين، بينما أحرز ثنائية هولندا ستيفان دي فراي وكودي جاكبو.

وبهدف دي فراي، أصبح للمرة الأولى التي يسجل فيها منذ 31 مارس من عام 2015 ضد إسبانيا، قبل 42 مباراة دولية.

وكذلك بهدف جاكبو حسم صدارة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف ليفض الشراكة مع جمال موسيالا وإيفان شرانز وجيورجيس ميكاوتادزي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب هولندا منافسه إنجلترا يوم 10 يوليو المقبل في دور نصف النهائي.

















































التشكيل

لم يتم أي تغيير في تشكيل رونالد كومان مدرب هولندا عن مباراة رومانيا الماضية.

وعلى الجانب الآخر عاد هاكان تشالهان أوجلو للتشكيل الأساسي لقيادة منتخب تركيا الذي يدربه فينشينزو مونتيلا.

بداية طاحنة ولكن

بدأ منتخب هولندا بشكل ضاغط على تركيا وفي الدقيقة الأولى سدد ممفيس ديباي كرة من داخل منطقة الجزاء علت المرمى.

ورد عبد الكريم باداكسي في الدقيقة 28 إذ أهدر كرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من هاكان تشالهان أوجلو من ضربة ثابتة.

لكن تمكن منتخب تركيا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق أكايدين من رأسية بعد عرضية من أردا جولر.

تسديدة صاروخية

في الدقيقة 65 سدد كينان يلديز كرة صاروخية تصدى لها فيربروخن بصعوبة ثم أخرجها فيجورست بعدما ارتدت من الحارس.

الطحن في 6 دقائق

سجل دي فراي هدف التعادل في الدقيقة 70 من رأسية عقب عرضية من ضربة ركنية.

وبعد 6 دقائق جاء هدف التقدم عن طريق جاكبو بعد تسديدة عقب عرضية من دينزل دومفريس.

إنقاذ التأهل

أنقذ فيربروخن هولندا بتصدي رائع بعد رأسية كريم أكتوركوجلو والتي تعتبر أخطر كرات المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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