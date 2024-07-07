نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت

الأحد، 07 يوليه 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أحمد رفعت

كشف نادر شوقي وكيل الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، كواليس الأزمة التي أدخلته في حالة نفسية سيئة أدت إلى تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته.

أحمد رفعت

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وقال شوقي عبر إم بي سي مصر 2: "أحمد رفعت خرج للإعارة إلى الوحدة الإماراتي بشكل غير قانوني لأنه كان لا يحق له السفر خارج مصر، وكان يجب على ناديه إنهاء إجراءات استخراج تصاريح سفره".

وأضاف "رفعت تفاجئ وهو في الإمارات أن خروجه من مصر غير قانوني وبعدها دخل في حالة نفسية سيئة وفسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه واستمر في الإمارات لمدة شهر".

أخبار متعلقة:
الاتحاد الإفريقي يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ رفعت.. وحقيقة صرف راتبه مودرن سبورت يصدر بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته

وواصل "إدارة فيوتشر وقتها كان بها أحمد دياب وهو الذي سمح له بالتحرك والسفر إلى الإمارات، ورفعت كان يرفض السفر إلى الإمارات خوفا من الأزمة".

وأكمل "رفعت كان خائفا من العودة إلى مصر وطلبت منه الانتظار لفترة لحين حل الأزمة حتى تكون عودته إلى مصر قانونية وطوال هذه الفترة كنت أطلب من المسؤولين في فيوتشر حل الأزمة ولكنهم لم يتحركوا".

وأردف "نادي الوحدة سدد راتب الموسم بالكامل لـ أحمد رفعت رغم أنه فسخ تعاقده في منتصف الموسم".

وأتم تصريحاته "اسألوا عبد الظاهر السقا وعلي ماهر عن سبب اختفاء أحمد رفعت لعدة شهور كان يقال فيها إنه مصاب".

أحمد رفعت أحمد دياب نادر شوقي
نرشح لكم
محمد مكي يعلن عبر في الجول نهاية ولايته مع حرس الحدود دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد متحدث الشباب والرياضة يوضح قانونية موقف سفر أحمد رفعت.. وسبب الأزمة الاتحاد الإفريقي يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت المنتخب الأولمبي وإصابات متفرقة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ رفعت.. وحقيقة صرف راتبه كرة يد - استعدادا لأولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر يخسر من كرواتيا وديا قائمة الزمالك - الشناوي في حراسة المرمى وغياب زيزو أمام الإسماعيلي
أخر الأخبار
يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - مورات ياكين: ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي 2 ساعة | ألمانيا 2024
محمد مكي يعلن عبر في الجول نهاية ولايته مع حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 – موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة 2 ساعة | ألمانيا 2024
دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد 2 ساعة | الدوري المصري
متحدث الشباب والرياضة يوضح قانونية موقف سفر أحمد رفعت.. وسبب الأزمة 2 ساعة | الكرة المصرية
يورو 2024 - ساوثجيت يكشف سر رقصته الغريبة ويفتح النار على المنتقدين 2 ساعة | ألمانيا 2024
طحنوهم في 6 دقائق 3 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي 4 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز