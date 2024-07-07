نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت

كشف نادر شوقي وكيل الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، كواليس الأزمة التي أدخلته في حالة نفسية سيئة أدت إلى تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت مودرن سبورت

وقال شوقي عبر إم بي سي مصر 2: "أحمد رفعت خرج للإعارة إلى الوحدة الإماراتي بشكل غير قانوني لأنه كان لا يحق له السفر خارج مصر، وكان يجب على ناديه إنهاء إجراءات استخراج تصاريح سفره".

وأضاف "رفعت تفاجئ وهو في الإمارات أن خروجه من مصر غير قانوني وبعدها دخل في حالة نفسية سيئة وفسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه واستمر في الإمارات لمدة شهر".

وواصل "إدارة فيوتشر وقتها كان بها أحمد دياب وهو الذي سمح له بالتحرك والسفر إلى الإمارات، ورفعت كان يرفض السفر إلى الإمارات خوفا من الأزمة".

وأكمل "رفعت كان خائفا من العودة إلى مصر وطلبت منه الانتظار لفترة لحين حل الأزمة حتى تكون عودته إلى مصر قانونية وطوال هذه الفترة كنت أطلب من المسؤولين في فيوتشر حل الأزمة ولكنهم لم يتحركوا".

وأردف "نادي الوحدة سدد راتب الموسم بالكامل لـ أحمد رفعت رغم أنه فسخ تعاقده في منتصف الموسم".

وأتم تصريحاته "اسألوا عبد الظاهر السقا وعلي ماهر عن سبب اختفاء أحمد رفعت لعدة شهور كان يقال فيها إنه مصاب".