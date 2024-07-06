يورو 2024 – ساكا: تقبلت الضغط في ركلات الترجيح بسبب إهداري في النهائي السابق

السبت، 06 يوليه 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - هدف ساكا

شدد بوكايو ساكا نجم منتخب إنجلترا على أنه تقبل الضغط عليه أثناء تسديد ركلة الترجيح أمام سويسرا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

إنجلترا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال ساكا عقب المباراة بسؤاله عن الضغط عليه: "هذا شيء أتقبله، من الممكن أن تهدر ركلة جزاء لكني من النوع الذي يريد أن يضع نفسه في نفس الموقف مرة أخرى".

أخبار متعلقة:
تأهل بالطريقة الإنجليزية

وأضاف "أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص كانوا يشعرون بالتوتر أثناء تسديدي لركلة الترجيح مثل عائلتي، لكني حافظت على هدوئي وسجلتها".

وأتم تصريحاته "جرانيت تشاكا فاز بما يكفي من الألقاب هذا الموسم مع ليفركوزن، هو لاعب رائع وشخص رائع وأظهر تواضعه عقب المباراة وجاء ليصافح جميع اللاعبين".

وكان ساكا أهدر ركلة ترجيح أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020 وقت خسارة إنجلترا للقب.

ووصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأوروبية، منتظرا الفائز من تركيا وهولندا.

وللمباراة الثانية على التوالي يتأخر منتخب إنجلترا في النتيجة ويستطيع التعادل في الوقت الأصلي ويذهب للوقت الإضافي مثلما حدث في المباراة السابقة ضد سلوفاكيا وفاز عليه في الأشواط الإضافية.

بوكايو ساكا إنجلترا
نرشح لكم
يورو 2024 - مورات ياكين: ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي يورو 2024 – موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة يورو 2024 - ساوثجيت يكشف سر رقصته الغريبة ويفتح النار على المنتقدين طحنوهم في 6 دقائق كم سيحصل برشلونة بعد إصابة بيدري مع إسبانيا تأهل بالطريقة الإنجليزية انتهت يورو 2024 - هولندا (2)-(1) تركيا.. تأهل الطواحين البنك الأهلي يحقق فوزه الثالث تواليا ويتفوق على زد
أخر الأخبار
يورو 2024 - مورات ياكين: ودعنا البطولة دون أن نخسر أي مباراة في الوقت الأصلي 9 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد مكي يعلن عبر في الجول نهاية ولايته مع حرس الحدود 9 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 – موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا.. والقناة الناقلة 11 دقيقة | ألمانيا 2024
دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد 22 دقيقة | الدوري المصري
متحدث الشباب والرياضة يوضح قانونية موقف سفر أحمد رفعت.. وسبب الأزمة 26 دقيقة | الكرة المصرية
يورو 2024 - ساوثجيت يكشف سر رقصته الغريبة ويفتح النار على المنتقدين 36 دقيقة | ألمانيا 2024
طحنوهم في 6 دقائق 55 دقيقة | ألمانيا 2024
نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي 4 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز