يورو 2024 – ساكا: تقبلت الضغط في ركلات الترجيح بسبب إهداري في النهائي السابق

شدد بوكايو ساكا نجم منتخب إنجلترا على أنه تقبل الضغط عليه أثناء تسديد ركلة الترجيح أمام سويسرا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال إنجلترا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال ساكا عقب المباراة بسؤاله عن الضغط عليه: "هذا شيء أتقبله، من الممكن أن تهدر ركلة جزاء لكني من النوع الذي يريد أن يضع نفسه في نفس الموقف مرة أخرى".

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وأضاف "أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص كانوا يشعرون بالتوتر أثناء تسديدي لركلة الترجيح مثل عائلتي، لكني حافظت على هدوئي وسجلتها".

وأتم تصريحاته "جرانيت تشاكا فاز بما يكفي من الألقاب هذا الموسم مع ليفركوزن، هو لاعب رائع وشخص رائع وأظهر تواضعه عقب المباراة وجاء ليصافح جميع اللاعبين".

وكان ساكا أهدر ركلة ترجيح أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020 وقت خسارة إنجلترا للقب.

ووصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأوروبية، منتظرا الفائز من تركيا وهولندا.

وللمباراة الثانية على التوالي يتأخر منتخب إنجلترا في النتيجة ويستطيع التعادل في الوقت الأصلي ويذهب للوقت الإضافي مثلما حدث في المباراة السابقة ضد سلوفاكيا وفاز عليه في الأشواط الإضافية.