المنتخب الأولمبي وإصابات متفرقة.. في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي

يغيب عن الزمالك عدة لاعبين أبرزهم أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري، قبل مواجهة الإسماعيلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود الشناوي – عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله - حازم أسامة

خط الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري

ويغيب رباعي المنتخب الأولمبي أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال.

كما يغيب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وأحمد حمدي بسبب الإصابات طويلة الأمد.

وإليكم أسباب غيابات بقية اللاعبين:

محمد عواد - استبعاد فني

مصطفى الزناري - استمرار التأهيل بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

أحمد فتوح - استمرار التأهيله بسبب الإصابة في كاحل القدم التي تعرض لها مع منتخب مصر.

ناصر منسي - عدم اكتمال الجاهزية عقب تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.

سامسون أكينيولا - عدم انتظامه في التدريبات حتى الآن.

سيف جعفر - الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

أحمد رفاعي - يعاني من كدمة في الركبة تعرض لها خلال التدريبات.

شيكابالا - استمرار التأهيل بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

أحمد عبد الرحيم إيشو - استبعاد فني