رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ رفعت.. وحقيقة صرف راتبه

أوضح وليد دعبس رئيس مودرن سبورت تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ أحمد رفعت قبل وفاته، ورد على ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وقال دعبس عبر قناة المحور: "كنت مع رفعت منذ أيام عندما جاء لمؤازرة زملائه وتحدثنا عن كيفية سفره للخارج ومستقبله، وحاولنا السعي في إنهاء إجراءات تجنيده للسفر للخارج".

وأضاف "منذ أيام أجرى رفعت تحليل جينات والذي أثبت بأنه بارتفاع نسبة الإصابة بأمراض قلبية، وكان متوقعا في أي لحظة حدوث نفس الإصابة، ورغم وضع دعامتين في القلب كان لابد من تركيب جهاز تنظيم كهربا القلب".

وواصل "تواصلت مع طبيب بعد وفاة رفعت منذ قليل، وأخبرني أن جهاز تنظيم ضربات القلب لم يكن سيحدث فارقا لأن هناك جزء من القلب تليف وهو الذي يصدر الإشارات الكهربائية".

وأكمل "تعرض رفعت للإصابة بأزمة قلبية في منزله وهو رفقة والدته وتم نقله للمستشفى بعد 45 دقيقة وهو الأمر الذي استغرق وقتا عما حدث له في أرض الملعب خلال لقاء فيوتشر والاتحاد حيث كان حينها معه طبيب يرافقه ونُقل مباشرة للمستشفى بالقرب من الملعب".

وأردف "خلال الفترة الماضية حاولنا تركيب جهاز لرفعت بشكل مستمر لمتابعة أي شيء يحدث في القلب، لكنه لم يستخدمه".

وتابع "نادي مودرن سبورت لم يضع أي ضغوط على رفعت سواء من إدارة أو أشخاص، ومن المستحيل أن نترك رفعت يتعرض لضغوط خارجية أو مشاكل، وهذا قضاء الله".

وشدد "ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك أسباب لوفاته، ضغوط الحياة العامة كثيرة جدا ونعيش معها، وأتمنى ألا يتم المتاجرة بالأمر".

وأتم "عقد أحمد رفعت مستمر مع مودرن فيوتشر لمدة موسم، وراتبه مستمر حتى نهاية تعاقده وأي شيء تحتاجه أسرته سأقدمه لهم، وهذا واجبنا".

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.