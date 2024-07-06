كم سيحصل برشلونة بعد إصابة بيدري مع إسبانيا

يعوض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأندية المتضررة من إصابة أي لاعب في فرقها إذا تعرض لإصابة أثناء بطولة من تنظيم الاتحاد الأوروبي.

وتعرض بيدري لاعب برشلونة لإصابة في الركبة رفقة منتخب إسبانيا ضد ألمانيا في مباراة ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في الأراضي الألمانية.

وأصيب بيدري بعد تدخل قوي من توني كروس في ربع نهائي البطولة، وخرج بعد 8 دقائق من انطلاق المباراة.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفاصيل إصابة لاعبه بيدري.

ووفقا لبيان الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي فإن إصابة بيدري هي التواء من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى.

وتعتبر التقديرات الأولية هي غيابه لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف.

ومن هنا تتدخل قوانين الاتحاد الأوروبي في تعويض الأندية.

من شروط تعويض الأندية هي أن تكون مدة الإصابة أكثر من 28 يوما ووقتها يتم تعويض النادي ماليا.

وفي حالة بيدري فأنه سيتعدى هذه الفترة، ومن أول يوم 2 أغسطس سيتم تعويض النادي الكتالوني.

ويعتبر أكثر مبلغ ممكن أن يتحصل عليه النادي هو 7 ملايين ونصف مليون يورو على اللاعب والإصابة الواحدة له.

ويصل التعويض اليومي للنادي إلى 20 ألف 548 يورو.

وبالتالي في حالة عودة بيدري بعد 30 يوما أي يوم 5 أغسطس المقبل سيحصل برشلونة على 20 ألف و548 من 2 أغسطس وحتى 5 من الشهر ذاته.

وبالتالي إجمالي ما سيحصله برشلونة هو 82 ألف 192 يورو.