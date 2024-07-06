كرة يد - استعدادا لأولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر يخسر من كرواتيا وديا

خسر منتخب مصر وديا من كرواتيا في إطار الاستعدادات للمشاركة في منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا يخوض خلاله عددا من المباريات الودية قبل السفر إلى باريس.

وتفوق منتخب كرواتيا في الشوط الأول بنتيجة 18-14.

وفي الشوط الثاني واصل الكروات تفوقهم بنتيجة 18-15.

وسيلتقي منتخب مصر مع سلوفينيا وديا يوم الإثنين المقبل 8 يوليو.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر بالقائمة النهائية إلى باريس يوم 21 يوليو الجاري.

مواعيد وديات مصر المقبلة

مصر × سلوفينيا (8 يوليو)

مصر × السويد (16 يوليو)

مصر × السويد (18 يوليو)

مصر × اليابان (23 يوليو)

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة المجر يوم 27 يوليو الجاري.