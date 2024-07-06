تأهل بالطريقة الإنجليزية

السبت، 06 يوليه 2024 - 21:54

كتب : عمرو عبد المنعم

مباراة إنجلترا ضد سويسرا

تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ووصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأوروبية، منتظرا الفائز من تركيا وهولندا.

وللمباراة الثانية على التوالي يتأخر منتخب إنجلترا في النتيجة ويستطيع التعادل في الوقت الأصلي ويذهب للوقت الإضافي مثلما حدث في المباراة السابقة ضد سلوفاكيا وفاز عليه في الأشواط الإضافية.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 – نجم ألمانيا السابق ساخرا: تشعر أن أندريش امرأة بشعره الوردي فوائد يورو 2024؟ تقرير: موناكو في مفاوضات مع هداف جورجيا والبطولة

سجل هدف سويسرا في المباراة إمبولو، وسجل لإنجلترا بوكايو ساكا.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرمى، ولم يشهد أي تسديدة من منتخب إنجلترا على يان سومير حارس سويسرا.

واستمر المستوى المتوسط في الشوط الثاني إلى أن نجح إمبولو في تسجيل هدف التقدم لسويسرا في الدقيقة 75 بعد متابعة لعرضية أرضية من ناحية اليمين ليضعها في شباك جوردان بيكفورد حارس إنجلترا.

عقب الهدف أجرى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من إيزي وكول بالمر ولوك شاو بدلا من كوبي ماينو وتريبيير وكونسا.

ولم ينتظر الإنجليزي كثيرا ليسجل بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة 78 بعمل فردي رائع وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت على يمين سومير ولم يستطع التصدي لها.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل وتذهب إلى الوقت الإضافي.

الأشواط الإضافية

في الشوط الإضافي الأول ظهر منتخب إنجلترا أفضل نسبيا وسدد ديكلان رايس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس يان سومير.

وهجمة أخرى كانت من نصيب جود بيلينجهام بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأمسك بها أيضا سومير.

وشارك شاكيري بدلا من إمبولو مسجل هدف سويسرا في الشوط الإضافي الثاني.

كما شارك إيفان توني وألكساندر أرنولد بدلا من هاري كين وفيل فودين.

وكاد شاكيري أن يسجل هدف الفوز بطريقة خرافية بعدما سدد ركلة ركنية في المرمى مباشرة قبل أن تصطدم الكرة في العارضة.

وتصدى بيكفورد لفرصة خطيرة في الدقيقة 119 بعد تسديدة قوية من آدم وارتون.

لينتهي الوقت الإضافي أيضا بالتعادل وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل منتخب إنجلترا كل الركلات عن طريق كول بالمر وجود بيلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وأرنولد.

وسجل لسويسرا كل من فابيان شار وشاكيري وزكي العمدوني، وأهدر مانويل أكانجي.

إنجلترا سويسرا يورو 2024 كأس الأمم الأوروبية
نرشح لكم
كم سيحصل برشلونة بعد إصابة بيدري مع إسبانيا استراحة يورو 2024 - هولندا (0)-(1) تركيا.. نهاية الشوط الأول البنك الأهلي يحقق فوزه الثالث تواليا ويتفوق على زد تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في هولندا.. وعودة تشالهان أوجلو مع تركيا يورو 2024 – نجم ألمانيا السابق ساخرا: تشعر أن أندريش امرأة بشعره الوردي يورو 2024 - "هذا الإرث سيستمر بنائه معا".. رونالدو يبعث رسالة بعد الخروج من فرنسا يورو 2024 - الاتحاد الإسباني يعلن تفاصيل إصابة بيدري انتهت يورو 2024 – إنجلترا (1) 5-3 (1) سويسرا.. تأهل الأسود بركلات الترجيح
أخر الأخبار
رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ رفعت.. وحقيقة صرف راتبه 5 دقيقة | الدوري المصري
كم سيحصل برشلونة بعد إصابة بيدري مع إسبانيا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - استعدادا لأولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر يخسر من كرواتيا وديا 40 دقيقة | الدوري المصري
تأهل بالطريقة الإنجليزية ساعة | ألمانيا 2024
استراحة يورو 2024 - هولندا (0)-(1) تركيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | ألمانيا 2024
البنك الأهلي يحقق فوزه الثالث تواليا ويتفوق على زد ساعة | ألمانيا 2024
قائمة الزمالك - الشناوي في حراسة المرمى وغياب زيزو أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في هولندا.. وعودة تشالهان أوجلو مع تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي 4 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز