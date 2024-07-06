تأهل بالطريقة الإنجليزية

تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ووصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأوروبية، منتظرا الفائز من تركيا وهولندا.

وللمباراة الثانية على التوالي يتأخر منتخب إنجلترا في النتيجة ويستطيع التعادل في الوقت الأصلي ويذهب للوقت الإضافي مثلما حدث في المباراة السابقة ضد سلوفاكيا وفاز عليه في الأشواط الإضافية.

سجل هدف سويسرا في المباراة إمبولو، وسجل لإنجلترا بوكايو ساكا.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرمى، ولم يشهد أي تسديدة من منتخب إنجلترا على يان سومير حارس سويسرا.

واستمر المستوى المتوسط في الشوط الثاني إلى أن نجح إمبولو في تسجيل هدف التقدم لسويسرا في الدقيقة 75 بعد متابعة لعرضية أرضية من ناحية اليمين ليضعها في شباك جوردان بيكفورد حارس إنجلترا.

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عقب الهدف أجرى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من إيزي وكول بالمر ولوك شاو بدلا من كوبي ماينو وتريبيير وكونسا.

ولم ينتظر الإنجليزي كثيرا ليسجل بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة 78 بعمل فردي رائع وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت على يمين سومير ولم يستطع التصدي لها.

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لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل وتذهب إلى الوقت الإضافي.

الأشواط الإضافية

في الشوط الإضافي الأول ظهر منتخب إنجلترا أفضل نسبيا وسدد ديكلان رايس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس يان سومير.

وهجمة أخرى كانت من نصيب جود بيلينجهام بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأمسك بها أيضا سومير.

وشارك شاكيري بدلا من إمبولو مسجل هدف سويسرا في الشوط الإضافي الثاني.

كما شارك إيفان توني وألكساندر أرنولد بدلا من هاري كين وفيل فودين.

وكاد شاكيري أن يسجل هدف الفوز بطريقة خرافية بعدما سدد ركلة ركنية في المرمى مباشرة قبل أن تصطدم الكرة في العارضة.

وتصدى بيكفورد لفرصة خطيرة في الدقيقة 119 بعد تسديدة قوية من آدم وارتون.

لينتهي الوقت الإضافي أيضا بالتعادل وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل منتخب إنجلترا كل الركلات عن طريق كول بالمر وجود بيلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وأرنولد.

وسجل لسويسرا كل من فابيان شار وشاكيري وزكي العمدوني، وأهدر مانويل أكانجي.

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