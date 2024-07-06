انتهت يورو 2024 - هولندا (2)-(1) تركيا.. تأهل الطواحين

السبت، 06 يوليه 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

يورو 2024 - هولندا - تركيا - ساميت أكايدين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا ضد تركيا في دور ربع نهائي يورو 2024.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة منافسه إنجلترا في دور نصف النهائي.

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انتهت

ق 90 +1: فيربروخن ينقذ هولندا بتصدي رائع بعد رأسية كريم أكتوركوجلو.

ق 76: جووووول كودي جاكبو بعد تسديدة عقب عرضية من دينزل دومفريس.

ق 70: جوووول ستيفن دي فراي من رأسية عقب عرضية من ضربة ركنية.

ق 65: كينان يلديز يسدد كرة صاروخية تصدى لها فيربروخن بصعوبة ثم أخرجها فيجورست بعدما ارتدت من الحارس.

ق 53: أهدر فوت فيجورست كرة خطيرة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 35: جوووول ساميت أكايدين من رأسية بعد عرضية من أردا جولر.

ق 28: عبد الكريم بارداكسي لاعب تركيا يهدر كرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من هاكان تشالهان أوجلو من ضربة ثابتة.

ق 1: ممفيس ديباي يهدر مبكرا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء علت المرمى.

بداية المباراة

هولندا يورو 2024 تركيا ألمانيا
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