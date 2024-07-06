البنك الأهلي يحقق فوزه الثالث تواليا ويتفوق على زد

السبت، 06 يوليه 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتصر البنك الأهلي على زد بهدف دون رد في الجولة 30 من الدوري المصري في لقاء أقيم بإستاد القاهرة.

سجل هدف البنك الأهلي: سعيدو سيمبوري.

ولم يخسر البنك في مواجهتيه ضد زد هذا الموسم بالتعادل في الدور الأول والفوز في الثاني.

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وابتعد البنك الأهلي عن صراع الهبوط بعدما حقق فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده لـ 33 نقطة من 29 مباراة.

فيما توقف رصيد زد عند 41 نقطة من 27 مباراة.

وصف المباراة

سدد شادي حسين في الدقيقة 5 كرة ارتدت من القائم الأيسر.

ومرت رأسية عبد الرحمن البانوبي بجوار القائم في الدقيقة 7.

وسجل ياو أنور هدفا في الدقيقة 16 ألغيت بداعي وجود تسلل على كريم بامبو أثناء إرسال العرضية.

وسدد كريم بامبو كرة مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني توغل شادي حسين وراوغ الحارس ومرر كرة لزيكو الذي سدد لكن أحمد صبحي في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 67 تحصل محمد بسيوني على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من معط ماجاسا.

وعقب مراجعة تقنية الفيديو للقطة احتسب ركلة جزاء وانبرى سعيدو سيمبوري لها وسددها في الشباك مسجلا هدف اللقاء الأول والوحيد.

ورفع سيمبوري رصيده لـ 5 أهداف في الموسم الجاري، وفي المركز الرابع بترتيب هدافي فريقه.

وأهدر أحمد مدبولي فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليحقق البنك الأهلي فوزه الثالث تواليا.

البنك الأهلي زد الدوري المصري
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