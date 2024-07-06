قائمة الزمالك - الشناوي في حراسة المرمى وغياب زيزو أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك أمام الإسماعيلي غداً الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب أحمد سيد زيزو نجم الأبيض عن الفريق، فيما عاد التونسي سيف الدين الجزيري بعد تعافيه من الإصابة.

ويتواجد الحارس الشاب محمود الشناوي، الذي يلعب مع فريق مواليد 2004 في الأبيض.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود الشناوي – عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله - حازم أسامة

خط الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري

ويتواجد زيزو ضمن اللاعبين فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي.

ويضم المنتخب الأولمبي من الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال.