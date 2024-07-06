تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في هولندا.. وعودة تشالهان أوجلو مع تركيا

السبت، 06 يوليه 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

هدف هاكان تشالهان أوجلو - تركيا - التشيك

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه تركيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ولم يحدث كومان أي تغيير في تشكيل فريقه الأساسي الذي انتصر على رومانيا في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
أحمد سليمان يتعرض لوعكة صحية مودرن سبورت يصدر بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته تنس - أنس جابر تودع ويمبلدون من الدور الثالث يورو 2024 – نجم ألمانيا السابق ساخرا: تشعر أن أندريش امرأة بشعره الوردي

حراسة المرمى: بارت فيربروخن

خط الدفاع: دينزل دومفريس – فيرجل فان دايك – ستيفان دي فراي – ناثان أكي

خط الوسط: تيجاني رينديرز – تشافي سيمونز – يردي سخاوتن

خط الهجوم: كودي جاكبو – ممفيس ديباي – ستيفن بيرجوين

وعلى الجانب الآخر أعلن فينشينزو مونتيلا مدرب تركيا تشكيل فريقه الذي سيبدأ المباراة.

وعاد هاكان تشالهان أوجلو إلى التشكيل الأساسي بعد الغياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب ميريح ديميرال بسبب إقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: مرت مولدور – كان أيهان – سامت أكايدين – عبد الكريم بارداكسي – فيردي كاديوجلو

خط الوسط: صالح أوتشان – هاكان تشالهان أوجلو

أمامهما: أردا جولر – كينان يلديز

خط الهجوم: باريش يلماز

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من سويسرا ضد إنجلترا التي تقام في الوقت الحالي.

هولندا تركيا يورو 2024 هاكان تشالهان أوجلو
نرشح لكم
كم سيحصل برشلونة بعد إصابة بيدري مع إسبانيا تأهل بالطريقة الإنجليزية استراحة يورو 2024 - هولندا (0)-(1) تركيا.. نهاية الشوط الأول يورو 2024 – نجم ألمانيا السابق ساخرا: تشعر أن أندريش امرأة بشعره الوردي فوائد يورو 2024؟ تقرير: موناكو في مفاوضات مع هداف جورجيا والبطولة يورو 2024 - "هذا الإرث سيستمر بنائه معا".. رونالدو يبعث رسالة بعد الخروج من فرنسا يورو 2024 - الاتحاد الإسباني يعلن تفاصيل إصابة بيدري "يتسم بالرقي والشخصية والخبرة".. إنتر يعلن التعاقد مع زيلينسكي
أخر الأخبار
رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ رفعت.. وحقيقة صرف راتبه 5 دقيقة | الدوري المصري
كم سيحصل برشلونة بعد إصابة بيدري مع إسبانيا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - استعدادا لأولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر يخسر من كرواتيا وديا 40 دقيقة | الدوري المصري
تأهل بالطريقة الإنجليزية ساعة | ألمانيا 2024
استراحة يورو 2024 - هولندا (0)-(1) تركيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | ألمانيا 2024
البنك الأهلي يحقق فوزه الثالث تواليا ويتفوق على زد ساعة | ألمانيا 2024
قائمة الزمالك - الشناوي في حراسة المرمى وغياب زيزو أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في هولندا.. وعودة تشالهان أوجلو مع تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي 4 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز