تشكيل يورو 2024 - لا تغييرات في هولندا.. وعودة تشالهان أوجلو مع تركيا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه تركيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ولم يحدث كومان أي تغيير في تشكيل فريقه الأساسي الذي انتصر على رومانيا في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروخن

خط الدفاع: دينزل دومفريس – فيرجل فان دايك – ستيفان دي فراي – ناثان أكي

خط الوسط: تيجاني رينديرز – تشافي سيمونز – يردي سخاوتن

خط الهجوم: كودي جاكبو – ممفيس ديباي – ستيفن بيرجوين

وعلى الجانب الآخر أعلن فينشينزو مونتيلا مدرب تركيا تشكيل فريقه الذي سيبدأ المباراة.

وعاد هاكان تشالهان أوجلو إلى التشكيل الأساسي بعد الغياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب ميريح ديميرال بسبب إقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: مرت مولدور – كان أيهان – سامت أكايدين – عبد الكريم بارداكسي – فيردي كاديوجلو

خط الوسط: صالح أوتشان – هاكان تشالهان أوجلو

أمامهما: أردا جولر – كينان يلديز

خط الهجوم: باريش يلماز

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة، المنتصر من سويسرا ضد إنجلترا التي تقام في الوقت الحالي.