أحمد سليمان يتعرض لوعكة صحية
السبت، 06 يوليه 2024 - 21:18
كتب : FilGoal
تعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك لوعكة صحية أسفرت عن نقله إلى المستشفى.
ويخضع سليمان لقسطرة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
سليمان كان مدرب حراس مرمى منتخب مصر في حقبة الجيل الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة.
وحقق الفراعنة لقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في 2006 و2008 و2010.
وفاز سليمان بعضوية مجلس إدارة الزمالك ضمن المجلس المنتخب في 2023 بقيادة حسين لبيب.
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