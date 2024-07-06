مودرن سبورت يصدر بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا حول ما أُثير عن أحمد رفعت عقب وفاته.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وجاء بيان النادي

ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والآسي الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت واللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكره المصرية، ويشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف.

لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الاهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته.

ختاما نطلب ونهيب من جميع المتعاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.