يورو 2024 – نجم ألمانيا السابق ساخرا: تشعر أن أندريش امرأة بشعره الوردي

سخر ينس ليمان نجم ألمانيا السابق من روبرت أندريش لاعب الماكينات بعد الخروج من بطولة يورو 2024 المقامة على أرض الألمان.

وودعت ألمانيا نهائيات يورو 2024 بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وقال ليمان لقناة فيلت تي في: "أندريش في البداية كان لديه شعر أشقر، والآن وردي، ما الذي يحاول أن يخبرنا به"؟

وأضاف "ما نوع المشكلة التي يواجهها في شخصيته والتي تجعله يبرز بهذه الطريقة"؟

وأكمل "كزميل في الفريق، كنت سأعتقد أن الأمر غريب جدا، لا أعتقد أن المدرب يرى أن هذا أمر رائع أيضا".

وواصل "في هذه الأيام عليك أن تكون حذرا، قد تشعر بأنه امرأة ويجب أن تكون متسامحا".

وأنهى حديثه قائلا: "لكن في سياق يتعلق الأمر بكرة القدم للمنتخب، أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه".

تعليق ناجلسمان

أفصح يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن تعليقه ورأيه في مظهر أندريش بقوله: "يمكن لأي شخص أن يفعل ما يريده".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في دور نصف النهائي يوم 9 يوليو المقبل الموافق الثلاثاء.