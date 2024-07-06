فوائد يورو 2024؟ تقرير: موناكو في مفاوضات مع هداف جورجيا والبطولة

تعتبر البطولات المجمعة فرصة للاعبين الذين يلعبون في المنتخبات الصغيرة للظهور، وذلك ما اغتمنه جيورجيس ميكاوتادزي لاعب جورجيا وميتز.

وتألق مهاجم جورجيا في أول تأهل لمنتخب بلاده في تاريخه إلى بطولة يورو 2024.

ودخل موناكو في مفاوضات مع المهاجم البالغ من العمر 23 عاما.

وقال تياجو سكورو المدير التنفيذي لنادي موناكو لموقع جت فوتبول نيوز فرانس: "نحن في محادثات مع ميكاوتادزي ونأمل في الوصول إلى اتفاق جيد وعادل في أقرب وقت ممكن".

واختتم "نتوقع إيجاد طريقة لتحقيق توقعات ميتز، أنا أتحدث مباشرة مع رئيس النادي".

ويحتل ميكاوتادزي صدارة جدول هدافي بطولة يورو 2024 برصيد 3 أهداف بالتساوي مع كل من كودي جاكبو لاعب هولندا، وجمال موسيالا لاعب ألمانيا، وإيفان شرانز لاعب سلوفاكيا.

ولعب ميكاوتادزي في صفوف أياكس من قبل في صيف 2023 إذ انتقل إليه من ميتز مقابل 16 مليون يورو.

وأعاد ميتز التعاقد معه في شتاء العام الجاري على سبيل الإعارة قبل التوقيع معه بشكل دائم في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو.

وحصل ميكاوتادزي على لقب هداف دوري الدرجة الثانية الفرنسية في موسم 2022-2023 بتسجيله 23 هدفا.

وكذلك كان هدافا لدوري الدرجة الثانية البلجيكية بعدما سجل 19 هدفا.

وحصد جائزة أفضل لاعب في ميتز موسم 2022-2023.