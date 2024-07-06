العقدة مستمرة منذ 2014.. هدف خرافي يقود سموحة للفوز على إنبي

انتصر سموحة على إنبي بنتيجة 2-0 في الجولة 30 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

وسجل هدفا سموحة كل من عبد اللطيف بن قسو وفادي فريد.

ورفع سموحة رصيده لـ 42 نقطة في المركز السادس من 28 مباراة.

فيما تعرض إنبي للهزيمة لأول مرة منذ 6 جولات وتوقف رصيده عند 42 نقطة ظل بها في المركز الخامس.

وواصل سموحة تفوقه على إنبي في المواجهات المباشرة مكرسا العقدة، إذ لم يخسر الموج الأرزق من الفريق البترولي منذ 2014.

ومنذ فوز إنبي في الدور الأول لموسم 2014-15 التقى الفريقان في 19 مباراة فاز سموحة في 9 وتعادلا في 10 مباريات.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يشهد فرص محققة لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني شارك عبد اللطيف بن قسو في الدقيقة 57 بدلا من مصطفى البدري.

وبعد 13 دقيقة أرسل عبد الرحمن عامر عرضية من الجهة اليسرى أودعها بن قسو بضربة مقصية من داخل منطقة الجزاء، مسجلا الأول في شباك عبد العزيز البلعوطي.

ودوّن المغربي أول أهدافه في الدوري المصري بطريقة رائعة، ليصبح خامس مغربي يسجل الموسم الجاري بعد كل من رضا سليم ووليد الكرتي ومحمد الشيبي وعبد الكبير الوادي.

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وفي الدقيقة 90 مرر محمد سعيد "مكرونة" كرة عرضية أرضية سجلها فادي فريد في الشباك.

الحكم المساعد ألغى الهدف لكن تقنية الفيديو بعد المراجعة أكدت صحة الهدف لتصبح النتيجة 2-0 لسموحة، ويحقق الموج الأزرق فوزه الحادي عشر هذا الموسم.

ورفع فادي فريد رصيده لـ 7 أهداف كثاني هدافي سموحة خلف حسام حسن صاحب الـ 10 أهداف.