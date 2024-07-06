يورو 2024 - "هذا الإرث سيستمر بنائه معا".. رونالدو يبعث رسالة بعد الخروج من فرنسا

السبت، 06 يوليه 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

بكاء رونالدو بعد إهدار ركلة الجزاء ضد سلوفينيا

بعث كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال رسالة عبر حسابه على موقع X بعد خروج بلاده من بطولة يورو 2024.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه البرتغال في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين والوقت الإضافي بدون أهداف.

وكتب قائد منتخب البرتغال "أردنا المزيد وكنا نستحق أكثر لنا ولكل واحد منكم وللبرتغال".

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وأضاف "نحن ممتنون لكل ما قدمتموه لنا ولكل ما حققناه حتى الآن".

واختتم "أنا متأكد أن هذا الإرث سيتم تكريمه داخل وخارج الملعب وسيستمر بنائه معا".

ولم يتم الكشف بعد عما سيستمر لاعب النصر السعودي في قيادة بلاده أم سيعتزل اللعب دوليا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا منافسه إسبانيا في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو.

يورو 2024 ألمانيا البرتغال كريستيانو رونالدو فرنسا
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