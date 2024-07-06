يورو 2024 - "هذا الإرث سيستمر بنائه معا".. رونالدو يبعث رسالة بعد الخروج من فرنسا

بعث كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال رسالة عبر حسابه على موقع X بعد خروج بلاده من بطولة يورو 2024.

وفاز منتخب فرنسا على منافسه البرتغال في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين والوقت الإضافي بدون أهداف.

وكتب قائد منتخب البرتغال "أردنا المزيد وكنا نستحق أكثر لنا ولكل واحد منكم وللبرتغال".

وأضاف "نحن ممتنون لكل ما قدمتموه لنا ولكل ما حققناه حتى الآن".

واختتم "أنا متأكد أن هذا الإرث سيتم تكريمه داخل وخارج الملعب وسيستمر بنائه معا".

Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal. Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui. Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos. pic.twitter.com/C34YgfKLmg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 6, 2024

ولم يتم الكشف بعد عما سيستمر لاعب النصر السعودي في قيادة بلاده أم سيعتزل اللعب دوليا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا منافسه إسبانيا في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو.