يورو 2024 - الاتحاد الإسباني يعلن تفاصيل إصابة بيدري

السبت، 06 يوليه 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

تدخل توني كروس على بيدري - إسبانيا - ألمانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفاصيل إصابة لاعبه بيدري والتي تعرض لها خلال مباراة ألمانيا.

وأصيب بيدري بعد تدخل قوي من توني كروس في ربع نهائي البطولة، وخرج بعد 8 دقائق من انطلاق المباراة.

ووفقا لبيان الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي فإن إصابة بيدري هي التواء من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى.

وانتهت بطولة يورو 2024 بالنسبة للاعب وسط برشلونة لكنه سيظل مستمرا مع اللاورخا حتى نهاية مشوارهم في البطولة بألمانيا.

وكتب كروس عبر حسابه على إنستجرام: "أتمنى الشفاء العاجل إلى بيدري لم تكن نيتي أبدا إيذائك. أنت لاعب عظيم".

لاعب الوسط البالغ 21 عاما خاض 34 مباراة الموسم المنقضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5.

وخاض بيدري 4 مباريات في يورو 2024 وصنع هدفا في الفوز على كرواتيا.

ويواجه منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو.

ويستضيف استاد أليانز أرينا في مدينة ميونخ المباراة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وتأهل منتخب إسبانيا لهذا الدور بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر صعد منتخب فرنسا لهذا الدور بعد الانتصار على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح.

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