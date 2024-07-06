"يتسم بالرقي والشخصية والخبرة".. إنتر يعلن التعاقد مع زيلينسكي

السبت، 06 يوليه 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي

الدوري الإيطالي نابولي بيوتر زيلينسكي إنتر ميلان
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