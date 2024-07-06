انتهت يورو 2024 – إنجلترا (1) 5-3 (1) سويسرا.. تأهل الأسود بركلات الترجيح

السبت، 06 يوليه 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - هدف ساكا

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد سويسرا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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نهاية المباراة بفوز إنجلترا

أرنولد يسجل الركلة الخامسة الحاسمة

زكي العمودني يسجل الرابعة لسويسرا

توني يسجل الرابعة

شاكيري يسجل الثالثة لسويسرا

ساكا يسجل الثالثة لإنجلترا

فابيان شار يسجل الثانية لسويسرا

بيلينجهام يسجل ببراعة

أكانجي يهدر الأولى لسويسرا

بالمر يسجل الأولى لإنجلترا

إلى ركلات الترجيح

ق 115: نزول أرنولد بدلا من فودين

ق 110: نزول إيفان توني بدلا من هاري كين

ق 109: نزول شاكيري بدلا من إمبولو

ق 102: محاولة من بيلينجهام يمسكها الحارس سومير

ق 95: تسديدة قوية من ديكلان رايس

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي والذهاب للوقت الإضافي

ق 80: جوووووووووووول ساكا والتعادل

ق 78: نزول إيزي وكول بالمر ولوك شاو بدلا من كوبي ماينو وتريبيير وكونسا

ق 75: جووووووووول الأول لسويسرا إمبولو

انطلاق المباراة

سويسرا إنجلترا يورو 2024
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