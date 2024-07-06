التشكيل - شادي حسين يقود زد.. وياو أنور في هجوم البنك الأهلي

يقود شادي حسين هجوم زد فيما يبدأ ياو أنور في هجوم البنك الأهلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد زكي – مصطفى العش – محمد إسماعيل – محمد رضا

الوسط: أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي – مُعط ماجاسا

الهجوم: مصطفى زيكو – شادي حسين – عبد الرحمن البانوبي

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: أيمن أشرف – محمود الجزار – سعيدو سيمبوري

الوسط: محمد بسيوني – محمد فتحي – أحمد النادري – إسحاق يعقوب

الهجوم: محمد هلال – ياو أنور – كريم بامبو

ويحتل زد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة من 28 مباراة.