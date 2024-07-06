تشكيل يورو 2024 – تبديل في دفاع إنجلترا.. وسويسرا بلا تغييرات

أجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تبديل وحيد في صفوف فريقه لمواجهة سويسرا.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد سويسرا في دور الـ8 لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

ويلعب إيزري كونسا في دفاع إنجلترا بدلا من مارك جويهي الذي يغيب عن المباراة للإيقاف.

وجاءت تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – إيزري كونسا – كيران تريبيير

الوسط: ديكلان رايس – كوبي ماينو – جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين

بينما حافظ مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا على التشكيل الذي بدأ به مباراة إيطاليا السابقة.

وجاء تشكيل سويسرا كالآتي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: فابيان شار – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز

الوسط: مايكل أبشيير – ريمو فرولير – جرانات تشاكا – فابيان ريدير

الهجوم: روبن فارجاس – بريل إمبولو – دان ندوي