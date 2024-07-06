نظر في وجه الصحفي.. بييلسا: يا له من عار أن أقول شيئا لن يجلب لي سوى النقد

انتقد مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ منتخب أوروجواي انتقال اللاعبين الشباب من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا مبكرا.

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة البرازيل في آخر مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

ومن القلائل جدا أن ينظر بييلسا في وجه الصحفي الذي عند تقديم الإجابة، وهو ما فعله عندما سأله الصحفي في المؤتمر عن كيف واجه فريق ساو باولو مع تيلي سانتانا وهو مدرب نيويلز أولد بويز في نهائي كوبا ليبرتادوريس 1992.

وقال بييلسا في المؤتمر: "إذا كنتم تتذكرون تشكيل ساو باولو، الذي كان بها مدرب هائل (تيلي سانتانا) فهو تشكيل يضم عدة لاعبين من المنتخب البرازيلي. كانوا لا يزالون يلعبون في كرة القدم المحلية. لذا، فكر فيما حدث لكرة القدم الفقيرة في أمريكا الجنوبية".

وأضاف "لدي ذاكرة سيئة، لكنك ستتذكر أن راي وأنطونيو كارلوس ورونالداو وكافو وبينتادو ومولر لعبوا هناك.. كانوا جميعا لاعبين أوروبيين. ولكن قبل الانتقال إلى أوروبا، خاض أغلبهم نهائي كوبا ليبرتادوريس مرتين (مع ساو باولو)".

وواصل "لذا تخيل ما حدث لكرة القدم. كرة القدم هي ملكية شعبية. وبشكل أساسي، فإن قدرة الفقراء على الوصول إلى السعادة ضئيلة، لأنهم لا يملكون المال اللازم لشراء السعادة. كرة القدم مجانية وذات أصل شعبي".

وأوضح "تلك كرة القدم، التي كانت واحدة من الأشياء القليلة التي يمتلكها أفقر الناس، لم تعد موجودة".

وأكمل "باعوا بالفعل إندريك، وباعوا بالفعل الصبي الآخر من بالميراس (إستيفاو)".

وأتم "يا له من عار أن أقول اليوم شيئا لن يجلب لي سوى النقد".

"O que aconteceu com o pobre futebol sul-americano?" Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, em uma interessante reflexão sobre a transformação do futebol desde quando seu Newells fez uma final de Libertadores com o São Paulo, em 1992 🧠 🎥 TJ Sports pic.twitter.com/JhyExbaWDb — Trivela (@trivela) July 6, 2024

ويستعد منتخب أورجواي للقاء البرازيل في فجر غدا الأحد في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.