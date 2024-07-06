هل يتم إرضاء وكيله؟ رومانو: يونايتد يجري مفاوضات جديدة مع زيركزي

أجرى نادي مانشستر يونايتد مفاوضات جديدة مع جوشوا زيركزي لاعب فريق بولونيا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن النادي الإنجليزي قرر إجراء محادثات جديدة مع وكيل المهاجم الهولندي.

وذكر رومانو أن يونايتد يتفاوض مع وكيل زيركزي على بنود التعاقد والراتب السنوي والعمولات.

وأكد رومانو أن إريك تين هاج مدرب يونايتد قد تحدث مع زيركزي عدة مرات عبر الهاتف.

وشدد رومانو أن يونايتد يفكر في دفع الشرط الجزائي في عقد زيركزي الذي يبلغ 40 مليون يورو والذي يمتد حتى شهر أغسطس المقبل.

وكان ميلان قد اتفق مع زيركزي على كافة بنود التعاقد وأخبر بولونيا بدفعه مبلغ الشرط الجزائي.

ولكن فشل ميلان في التوصل إلى اتفاق مع كيا جورابشيان حول عمولته بسبب مطالبه التي لم يتمكن النادي الإيطالي من دفعها.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي مع بولونيا تحت قيادة تياجو موتا وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وانتقل زيركزي إلى بولونيا قادما من بايرن ميونخ مقابل 8 ملايين ونصف يورو في صيف 2022.

وبدأ زيركزي مسيرته في فريق شباب بايرن ميونيخ قبل الانتقال إلى بارما ومنه إلى أندرلاخت معارا ثم رحل نهائيا إلى بولونيا.