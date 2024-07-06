الاتحاد الجزائري يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتعازي للاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت

وأرسل الاتحاد الجزائري تعزية للاتحاد المصري جاءت كالآتي: "تقدم وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء الاتحاد بالعزاء والمواساة، بعد النبأ المفجع برحيل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر السابق".

وأضاف "وتوجه صادي بالعزاء لعائلة رفعت ومحبيه، وأسرة ناديه "مودرن سبورت" وكذلك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.