انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) إنبي.. فوز الموج الأزرق
السبت، 06 يوليه 2024 - 17:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
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انتهت
ق 90+3: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب الهدف
ق 90: فادي فريد يسجل الثاني لسموحة لكن حكم الراية يلغي الهدف بسبب التسلل
ق 70: جوووول أوووول.. عبد اللطيف بن قسو يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة بتسديدة على الطائر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30: هدوء وفرص غير مكتملة
بداية المباراة
الوقوف دقيقة حداد على روح أحمد رفعت
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