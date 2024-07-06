انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) إنبي.. فوز الموج الأزرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 90+3: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب الهدف

ق 90: فادي فريد يسجل الثاني لسموحة لكن حكم الراية يلغي الهدف بسبب التسلل

ق 70: جوووول أوووول.. عبد اللطيف بن قسو يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة بتسديدة على الطائر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: هدوء وفرص غير مكتملة

بداية المباراة

الوقوف دقيقة حداد على روح أحمد رفعت