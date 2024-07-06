تشكيل سموحة - محمد أشرف يعوض الهاني سليمان ضد إنبي

السبت، 06 يوليه 2024 - 17:03

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إنبي.

ويلتقي سموحة مع إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل سموجة تواجد الحارس محمد أشرف كمعوض للهاني سليمان الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية ضد بيراميدز.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد أشرف.

الدفاع: عمرو قلاوة - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر.

الوسط: دوكو دودو - حمدي علاء - محمد كناريا.

الهجوم: أحمد خالد - حسام حسن - مصطفى البدري.

ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 42 نقطة من 28 مباراة.

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