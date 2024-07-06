عكاظ السعودية: تعاقد اتحاد جدة مع بيولي مهدد بالفشل.. وثلاثي يدخل الحسابات

بات تعاقد اتحاد جدة مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مهدد بالفشل.

وأعلن الاتحاد منذ أيام فسخ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن صفقة اتحاد مع بيولي تنر بمراحل صعبة وباتت مهددة بالفشل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة الاتحاد وضعت الثلاثي، هيرفي رينارد، وويلي سانيول وكريستوف جالتييه ضمن حساباتها حال فشل الاتفاق مع بيولي.

تقرير عكاظ جاء بعدما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية منذ أيام، أن اتحاد جدة السعودي توصل لاتفاق مع بيولي لتدريب الفريق.

وأوضح التقرير أن الطرفان اتفقا أن تكون مدة التعاقد 3 مواسم.

وكان ميلان تعاقد مع بيولي في 2019 وكان من المفترض أن يستمر التعاقد حتى عام 2025 لكن تم فسخ التعاقد الصيف الجاري.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 240 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 56 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 437 هدفا واستقبل 282 آخرين.