يورو 2024 - كروس يودع ألمانيا.. ويوجه رسالة مؤثرة إلى بيدري

السبت، 06 يوليه 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

وجه توني كروس نجم منتخب ألمانيا رسالة مؤثرة إلى بيدري لاعب منتخب إسبانيا.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنصف نهائي يورو 2024 بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب شتوتجارت.

وانتهت مسيرة توني كروس الكروية بنهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024، بعدما أعلن سابقا اعتزاله بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية البطولة الأوروبية.

أخبار متعلقة:
أشرف صبحي: سنطلق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب.. وسنحقق جميع مطالب أسرته طبيبه لـ في الجول: أحمد رفعت كان لديه استعداد مبكر لمرض.. الحزن يساهم في حدوثه بعد 6 أعوام مع الذئاب.. وست هام يتعاقد مع ماكسيميليان كيلمان يورو 2024 – مبابي: هذا سبب طلب استبدالي ضد البرتغال.. وإسبانيا فريق رائع

وكتب توني كروس عبر إنستجرام: "في 29 سبتمبر الماضي اتصل بي ناجلسمان من أجل العودة لمنتخب ألمانيا. قلبي اتخذ القرار وأنا سعيد لأني فعلت ذلك".

وأضاف "الفريق ظهر بشكل جيد ولعب بروح قتالية لم تتواجد خلال السنوات الأخيرة. أشكر جمهورنا على كل ما قدمه خلال الأسابيع الماضية".

وشدد "أطلب دعم هذا المنتخب، لأن هذه المجموعة تملك أشخاص عظماء يفعلون كل ما بوسعهم للنجاح".

وأتم "أتمنى الشفاء العاجل إلى بيدري لم تكن نيتي أبدا إيذائك. أنت لاعب عظيم".

توني كروس تدخل على منافسه بيدري بقوة في منتصف الملعب في الدقيقة الرابعة.

وسقط بيدري مجددا أرضا بعد نزوله عقب تلقي العلاج ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج وعوضه داني أولمو في الدقيقة 8 في أولى تغييرات اللقاء.

وخاض كروس في مسيرته 832 مباراة وحقق 36 لقبا مع ألمانيا والأندية، وافتقد في مسيرته لقبا وحيدا وهو اليورو.

وسينتظر الإسبان الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا والتي ستبدأ بعد قليل لمواجهته في نصف نهائي النسخة الحالية.

يورو 2024 توني كروس بيدري
نرشح لكم
يورو 2024 – مبابي: هذا سبب طلب استبدالي ضد البرتغال.. وإسبانيا فريق رائع يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع يورو 2024 - كيميتش: خسارتنا أمام إسبانيا لم تكن عادلة مواعيد مباريات السبت 6 يوليو 2024.. الدوري المصري.. وهولندا وإنجلترا في اليورو يورو 2024 - ديشامب يكشف سبب خروج مبابي وعدم نزول جيرو ذا أثليتك: موراتا يشارك ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024 يورو 2024 – مينديش: لم نتحدث مع رونالدو.. وأهدرنا العديد من الفرص لم يسدد إيدير
أخر الأخبار
عكاظ السعودية: تعاقد اتحاد جدة مع بيولي مهدد بالفشل.. وثلاثي يدخل الحسابات 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - كروس يودع ألمانيا.. ويوجه رسالة مؤثرة إلى بيدري 45 دقيقة | ألمانيا 2024
أشرف صبحي: سنطلق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب.. وسنحقق جميع مطالب أسرته 52 دقيقة | الكرة المصرية
طبيبه لـ في الجول: أحمد رفعت كان لديه استعداد مبكر لمرض.. الحزن يساهم في حدوثه ساعة | الدوري المصري
بعد 6 أعوام مع الذئاب.. وست هام يتعاقد مع ماكسيميليان كيلمان ساعة | الدوري الإنجليزي
يورو 2024 – مبابي: هذا سبب طلب استبدالي ضد البرتغال.. وإسبانيا فريق رائع ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - كيميتش: خسارتنا أمام إسبانيا لم تكن عادلة 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفاة أحمد رفعت 2 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 زيزو: إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك من الأهلي.. وهذا اللاعب أريد ضمه من الأحمر