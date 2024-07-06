يورو 2024 - كروس يودع ألمانيا.. ويوجه رسالة مؤثرة إلى بيدري

وجه توني كروس نجم منتخب ألمانيا رسالة مؤثرة إلى بيدري لاعب منتخب إسبانيا.

وخطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنصف نهائي يورو 2024 بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب شتوتجارت.

وانتهت مسيرة توني كروس الكروية بنهاية مشوار ألمانيا في يورو 2024، بعدما أعلن سابقا اعتزاله بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية البطولة الأوروبية.

وكتب توني كروس عبر إنستجرام: "في 29 سبتمبر الماضي اتصل بي ناجلسمان من أجل العودة لمنتخب ألمانيا. قلبي اتخذ القرار وأنا سعيد لأني فعلت ذلك".

وأضاف "الفريق ظهر بشكل جيد ولعب بروح قتالية لم تتواجد خلال السنوات الأخيرة. أشكر جمهورنا على كل ما قدمه خلال الأسابيع الماضية".

وشدد "أطلب دعم هذا المنتخب، لأن هذه المجموعة تملك أشخاص عظماء يفعلون كل ما بوسعهم للنجاح".

وأتم "أتمنى الشفاء العاجل إلى بيدري لم تكن نيتي أبدا إيذائك. أنت لاعب عظيم".

توني كروس تدخل على منافسه بيدري بقوة في منتصف الملعب في الدقيقة الرابعة.

وسقط بيدري مجددا أرضا بعد نزوله عقب تلقي العلاج ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج وعوضه داني أولمو في الدقيقة 8 في أولى تغييرات اللقاء.

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وخاض كروس في مسيرته 832 مباراة وحقق 36 لقبا مع ألمانيا والأندية، وافتقد في مسيرته لقبا وحيدا وهو اليورو.

وسينتظر الإسبان الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا والتي ستبدأ بعد قليل لمواجهته في نصف نهائي النسخة الحالية.