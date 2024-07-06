أشرف صبحي: سنطلق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب.. وسنحقق جميع مطالب أسرته

السبت، 06 يوليه 2024 - 16:08

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - فيوتشر

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية عن نية الوزارة في إطلاق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب تكريما له.

أحمد رفعت

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تلقينا خبر أحزننا صباح اليوم بعد بارقة الأمل السابقة وننعي أسرته".

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وأضاف "سنطلق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب القريبة من قريته في كفر الشيخ وسنحقق كل طلبات أسرته ونشكر وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت على قرار استكمال تعاقده".

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

أحمد رفعت مودرن سبورت
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