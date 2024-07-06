طبيبه لـ في الجول: أحمد رفعت كان لديه استعداد مبكر لمرض.. الحزن يساهم في حدوثه

السبت، 06 يوليه 2024 - 16:00

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - كأس العرب - أحمد رفعت

هل التعرض للضغط والحزن قد يؤدي للإصابة بالمرض؟ أحمد أشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي وأحد الأطباء المشرفين على حالة أحمد رفعت يرد.

أحمد رفعت

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وتحدث مدير مركز القلب الرياضي لـFilGoal.com قائلا: "أجرينا تحليلا للجينات لأحمد رفعت وظهرت نتيجته قبل 48 ساعة".

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وواصل "سبب إجراء ذلك التحليل لمعرفة إن كان الأعراض التي يعاني منها سبب شيء وراثي أم لا وبالتحديد أزمة كهرباء القلب التي يعاني منها".

وأردف أحمد أشرف عيسى "المفاجأة أن رفعت لم يكن يعاني من مشكلة في كهرباء القلب لكنه عنده استعداد مرضي لما يسمى بتصلب الشرايين المبكر".

وأتم الطبيب المعالج لرفعت حديثه "أحد أهم أسباب تصلب الشرايين المبكر هو الضغط النفسي والحزن".

وكان رفعت قال في آخر حوار إعلامي له قبل وفاته: "الظروف التي تعرضت لها كانت قاسية للغاية وسأتحدث عنها في الوقت المناسب فهي شيء صعب جدا ومن الصعب الحديث عنها وهي لها علاقة بكرة القدم".

وواصل "أنا غبت عن كرة القدم فترة طويلة ولم يكن أحد يعرف أين كنت أو ماذا أفعل، وبعدما اجتزت تلك الفترة وأخبرت الأطباء بتلك الضغوط قالوا إن هذا هو السبب لما تعرضت له".

وأكمل "ضغوط الكرة والحياة العادية كلنا معتادين عليها، لكن ما حدث معي لم يحدث مع شخص سأكشف عن ذلك في الوقت المناسب، هيثم عرابي المدير الرياضي لمودرن ونادر شوقي وكيلي يعرفان الموضوع وكذلك كل المسؤولين في النادي هناك فرد أو فردين مسؤولين عما تعرضت له".

وأتم "للأسف هؤلاء الأشخاص مسؤولين في مصر وهذا أمر غير مطمئن أن يكون شخص مسؤولا عن الكرة في بلدنا وليس حريصا على مصلحة البلد يستغلون مناصبهم لأذية الأشخاص ونتيجة كل ذلك حدث لي".

وسبق وتحدث أحمد أشرف عيسى لـFilGoal.com عن سبب وفاة رفعت صباح اليوم السبت قائلا: "وفاة أحمد رفعت نتيجة توقف مفاجئ وتام في عضلة القلب مع تعطل وانقطاع في النظام الكهربائي الذي يجعل القلب يعمل به".

وأكمل "اللاعب لم يكن يعاني من أي أعراض أو أزمات قبل الوفاة وكان يمارس حياته بشكل طبيعي".

وأردف الطبيب أحمد عيسى "رفعت كانت حالته في تحسن مستمر وكان موضوع تحت المتابعة المستمرة وجميع القياسات الطبية كانت جيدة وتظهر استجابة كاملة لديه في الاستشفاء والتعافي".

وأتم مدير مركز القلب حديثه "كان خلال فترة مدتها 45 يوما على الأكثر سينتقل إلى مرحلة متقدمة من التأهيل".

أحمد رفعت مودرن سبورت
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