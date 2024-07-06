يورو 2024 – مبابي: هذا سبب طلب استبدالي ضد البرتغال.. وإسبانيا فريق رائع

كشف كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا سبب طلبه الاستبدال أمام البرتغال في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الجمعة.

وفاز منتخب فرنسا على البرتغال بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في ربع نهائي يورو 2024 في ملعب فولكسبارك.

وتحدث مبابي للصحفيين عقب المباراة قائلا: "أخبرت المدرب ديديه ديشامب أنني لم أعد أشعر بحالة جيدة وأنني أشعر بالإرهاق".

وعن تسجيله لهدف واحد فقط في البطولة من ركلة جزاء قال: "هذا حقيقي ولكننا وصلنا إلى نصف النهائي وأنا سعيد جدا".

واستدرك "لكن بالطبع أتمنى مساعدة الفريق ضد إسبانيا في المباراة المقبلة، لكنني سعيد للفريق قبل أي شيء آخر".

أما عن مواجهة إسبانيا في نصف النهائي قال: "أتمنى أن نلعب جيدا ونفوز أمام فريق رائع يضم لاعبين بجودة عالية".

وسيلتقي المنتخبان في التاسع من شهر يوليو الجاري.