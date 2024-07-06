يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع

شدد جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا على أن فريقه سيكون قادرا على إيجاد الحلول لتعويض اعتزال توني كروس.

وخرج منتخب ألمانيا من يورو 2024 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف بدور ربع النهائي.

وقال ناجلسمان خلال مؤتمر صحفي عقده عقب البطولة: "أنا أقاوم الدموع لأن الأمر كان مؤثرا، دائما ما قلت إننا بحاجة إلى جماهيرنا خلفنا ومنذ شهر مارس كان من الواضح أن الجماهير قد شعرت برغبتنا في التغيير، عندما نرى مقاطع فيديو للجماهير فهذا مؤثر وكنا نريد تقديم المزيد من أجلهم".

وتابع "بطولة دوري الأمم من الممكن الفوز بها ويجب أن نهتم بها بطريقة مختلفة عن أي مباريات ودية أخرى، ولدينا تصفيات كأس العالم في 2025 ونهائيات كأس العالم 2026، لدينا أهداف كبيرة ونريد استخدام دوري الأمم الأوروبية لتطوير أنفسنا".

وأضاف "استبدال توني كروس بلاعب آخر سيكون صعبا ولكن لدينا عدة لاعبين سنحاول من خلالهم إيجاد الحلول".

وأتم "سأفتقد الناس الذين عملت معهم خلال الأسابيع الأخيرة واللحظات المؤثرة، لقد مررنا بلحظات القمة الإيجابية والسلبية، من الحزن والسعادة، وسأفتقد الفريق بالكامل وطاقم العمل".

وأعلن توني كروس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية البطولة.