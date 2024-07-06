يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع

السبت، 06 يوليه 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - توني كروس

شدد جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا على أن فريقه سيكون قادرا على إيجاد الحلول لتعويض اعتزال توني كروس.

وخرج منتخب ألمانيا من يورو 2024 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف بدور ربع النهائي.

وقال ناجلسمان خلال مؤتمر صحفي عقده عقب البطولة: "أنا أقاوم الدموع لأن الأمر كان مؤثرا، دائما ما قلت إننا بحاجة إلى جماهيرنا خلفنا ومنذ شهر مارس كان من الواضح أن الجماهير قد شعرت برغبتنا في التغيير، عندما نرى مقاطع فيديو للجماهير فهذا مؤثر وكنا نريد تقديم المزيد من أجلهم".

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - كيميتش: خسارتنا أمام إسبانيا لم تكن عادلة كوبا أمريكا - كندا تفوز على فنزويلا وتضرب موعدا جديد مع الأرجنتين في نصف النهائي صنداونز يعلن مدربه الجديد أحمد رفعت.. "العبقري" الذي لم يحقق أحلامه

وتابع "بطولة دوري الأمم من الممكن الفوز بها ويجب أن نهتم بها بطريقة مختلفة عن أي مباريات ودية أخرى، ولدينا تصفيات كأس العالم في 2025 ونهائيات كأس العالم 2026، لدينا أهداف كبيرة ونريد استخدام دوري الأمم الأوروبية لتطوير أنفسنا".

وأضاف "استبدال توني كروس بلاعب آخر سيكون صعبا ولكن لدينا عدة لاعبين سنحاول من خلالهم إيجاد الحلول".

وأتم "سأفتقد الناس الذين عملت معهم خلال الأسابيع الأخيرة واللحظات المؤثرة، لقد مررنا بلحظات القمة الإيجابية والسلبية، من الحزن والسعادة، وسأفتقد الفريق بالكامل وطاقم العمل".

وأعلن توني كروس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية البطولة.

يورو 2024 ألمانيا يوليان ناجلسمان
نرشح لكم
يورو 2024 - كروس يودع ألمانيا.. ويوجه رسالة مؤثرة إلى بيدري يورو 2024 – مبابي: هذا سبب طلب استبدالي ضد البرتغال.. وإسبانيا فريق رائع يورو 2024 - كيميتش: خسارتنا أمام إسبانيا لم تكن عادلة مواعيد مباريات السبت 6 يوليو 2024.. الدوري المصري.. وهولندا وإنجلترا في اليورو يورو 2024 - ديشامب يكشف سبب خروج مبابي وعدم نزول جيرو ذا أثليتك: موراتا يشارك ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024 يورو 2024 – مينديش: لم نتحدث مع رونالدو.. وأهدرنا العديد من الفرص لم يسدد إيدير
أخر الأخبار
عكاظ السعودية: تعاقد اتحاد جدة مع بيولي مهدد بالفشل.. وثلاثي يدخل الحسابات 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - كروس يودع ألمانيا.. ويوجه رسالة مؤثرة إلى بيدري 45 دقيقة | ألمانيا 2024
أشرف صبحي: سنطلق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب.. وسنحقق جميع مطالب أسرته 52 دقيقة | الكرة المصرية
طبيبه لـ في الجول: أحمد رفعت كان لديه استعداد مبكر لمرض.. الحزن يساهم في حدوثه ساعة | الدوري المصري
بعد 6 أعوام مع الذئاب.. وست هام يتعاقد مع ماكسيميليان كيلمان ساعة | الدوري الإنجليزي
يورو 2024 – مبابي: هذا سبب طلب استبدالي ضد البرتغال.. وإسبانيا فريق رائع ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - ناجلسمان: تعويض كروس سيكون صعبا.. وأقاوم الدموع ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - كيميتش: خسارتنا أمام إسبانيا لم تكن عادلة 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفاة أحمد رفعت 2 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 زيزو: إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك من الأهلي.. وهذا اللاعب أريد ضمه من الأحمر