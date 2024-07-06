يورو 2024 - كيميتش: خسارتنا أمام إسبانيا لم تكن عادلة

السبت، 06 يوليه 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - يوشوا كيميتش - ألمانيا

يرى جوشوا كيميتش لاعب ألمانيا أن خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا لم تكن عادلة.

وودعت ألمانيا نهائيات يورو 2024 بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وقال كيميتش في تصريحات للصحفيين: "لسوء الحظ، خسارتنا لم تكن عادلة. كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين".

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وأضاف "منتخب إسبانيا أراد إنقاذ نفسه بالذهاب إلى ركلات الترجيح، بعدما كنا الطرف الأفضل خلال المباراة".

وأتم " في كأس العالم الأخيرة لم تكن روح الفريق حاضرة، والعكس تماما كان هذه المرة، ولهذا السبب تكون خيبة الأمل أكبر مما كانت عليه في البطولات الأخرى".

سجل هدفا إسبانيا كل من داني أولمو وميكيل ميرينو، فيما سجل فلوريان فيرتز هدف ألمانيا.

ولا تزال لعنة مستضيف البطولة مستمرة منذ فوز فرنسا باللقب على أرضها في 1984 ومنذ ذلك الحين لم يحقق المستضيف اللقب.

ووصل الإسبان لنصف نهائي بطولة أوروبا للمرة الرابعة في آخر 5 نسخ.

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