كوبا أمريكا - كندا تفوز على فنزويلا وتضرب موعدا جديد مع الأرجنتين في نصف النهائي

السبت، 06 يوليه 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي كندا بالفوز على فنزويلا

حقق منتخب كندا الفوز على فنزويلا بركلات الترجيح في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه إلى ركلات الترجيح التي حسمت الفوز لكندا.

تقدم جاكوب شافيلبورج لكندا في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة.

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وتعادل سولمون روندون لفنزويلا في الدقيقة 64.

وفي ركلات الترجيح أهدر كل من يانجيل هيريرا وجيفيرسون سافارينو وويلكير أنجيل لفنزويلا، بينما أهدر ليام مير وستفيان إيستيكاو لكندا.

وبذلك الفوز سيعيد كندا مواجهة الأرجنتين في دور نصف النهائي بعد أن التقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة بدور المجموعات والتي انتصرت فيها الأرجنتين بهدفين دون مقابل.

كوبا أمريكا فنزويلا كندا
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