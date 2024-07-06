وكيله: يحيى عطية الله يريد الانتقال إلى الأهلي رغم العروض

كشف محسن المعادي وكيل يحيى عطية الله مدافع سوتشي الروسي ومنتخب المغرب عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الأهلي.

وتحدث وكيل عطية الله لقناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت قائلا: "هناك اتصال بيننا وبين أمير توفيق ونحاول نرى كيف تتم الصفقة سواء إعارة أو انتقال نهائي".

وأكمل "هناك اتصالات من فرق أخرى لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الأهلي".

وعن العروض الأخرى قال محسن المعادي: "رغبة يحيى عطية الله هي اللعب للأهلي، هناك أندية سعودية وتركية وروسية تريد ضمه لكنه يريد الانتقال للأهلي".

وبسؤاله عن هل هناك أندية مصرية فاوضت اللاعب أجاب "ليست مفاوضات ولكنه مجرد حديث شفهي".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وارتبط اسم المغربي من قبل بالانتقال للأهلي وكذلك أكثر من نادي سعودي لكن دون أن يتم الانتقال.

وسبق وواجه عطية الله الأهلي خمس مرات من قبل حينما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي، وفاز مرة وتعادل في مثلها وخسر من المارد الأحمر ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا من قبل ضد الأهلي.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 والذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل لنصف النهائي ومن ثم الحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ أي منتخب إفريقي وعربي.