صلاح ينعي وفاة أحمد رفعت

نعي محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول وفاة زميله في صفوف الفراعنة أحمد رفعت.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت محمد صلاح النادي : ليفربول

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

وسبق وخاض رفعت فترة معايشة في صفوف بازل حينما كان صلاح يتواجد مع النادي السويسري من 2012 لـ2015.

البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه 💔 pic.twitter.com/lkUBwtplcd — Mohamed Salah (@MoSalah) July 6, 2024

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لـ أحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.