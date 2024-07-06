مدير المنتخب الأولمبي: هذا ما يحدث في حال تعرض لاعب لإصابة خطيرة.. ووفرنا طلبات ميكالي

كشف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر عما سيحدث في حالة تعرض أي لاعب لإصابة خطيرة خلال مشاركة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وتحدث المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "في حالة الإصابة الخطيرة سنحطر اللجنة الطبية ويردوا علينا بالموافقة ويسمح لنا بالتبديل".

وكشف "التبديل يكون باختيار أحد اللاعبين من القائمة الأولية وليس لاعبا من خارج القائمة".

وأتم "اجتمعنا واستقررنا على مساعدة روجيرو ميكالي مدرب المنتخب وتوفير طالبته ووفرنا جميع الأسماء التي طلبها".

ولم يسبق لمنتخب مصر تحقيق أي ميدالية أولمبية في تاريخه فيما كان أبرز إنجاز هو الحصول على المركز الرابع في أمستردام 1928.

وبلغ منتخب مصر ربع النهائي في مشاركتيه الأخيرتين في لندن 2012 وطوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).